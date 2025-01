Il Rotary e l’arte. Serata dedicata a Park Eun Sun

All’Hotel Palace, ha avuto luogo un evento per celebrare i trent’anni di attività artistica del maestro Park Eun Sun a Pietrasanta, organizzato dal Rotary Club Viareggio Versilia. E’ stata ospite l’intera famiglia Park con il maestro accompagnato dalla moglie Kyung Hee Lee e i due figli, l’ingegner Dowon Park e Doui Park. Il figlio, Dowon Park, ha evidenziato come questi trent’anni a Pietrasanta siano stati significativi per la decisione assunta dal padre di aprire l’atelier di prossima inaugurazione proprio a Pietrasanta.

L’Atelier, con una superficie di 2000 mq, di cui 1400 coperti e 600 esterni, avrà quattro funzionalità distinte. La prima sarà la sede del laboratorio del maestro e la seconda saranno invece gli spazi per uffici amministrativi. Poi ci sarà uno show room per mostrare permanentemente le opere di Park ed infine ci sarà uno spazio per ospitare giovani artisti da valorizzare e motivare con la prospettiva di dare ben presto vita ad una Fondazione Park Eun Sun.

E’ in questo spirito che la progettazione è stata affidata all’arch. Mario Botta che ha progettato in Corea il Museo di Park Eun Sun di prossima inaugurazione, per creare un collegamento virtuale tra quel museo e questo spazio espositivo a Pietrasanta. I tempi di apertura sono ormai prossimi: il laboratorio a fine mese dovrebbe essere pienamente operativo, mentre il resto nel complesso verrà inaugurato a primavera/estate.