Il ritorno sul set di Manuela Arcuri: "Ora devo puntare sulla qualità"

di Enrico Salvadori

Torna in Versilia da madrina. Quella Versilia che l’ha lanciata nel film "Bagnomaria" di e con Giorgio Panariello e dove nel 2019 ha festeggiato il compleanno della Capannina. Domani sera Manuela Arcuri (nella foto) sarà ancora in queste vesti per spegnere le 95 candeline del locale più longevo d’Italia. A tagliare la torta insieme a lei ci sarà l’eterno Jerry Calà.

Una serata piena di ricordi e di grande felicità

"Questo ruolo per me è un onore. 95 anni di storia per un locale sono un record e su quel palcoscenico sono passati tutti i più grandi. Locali in Italia ce ne sono tantissimi, anche storici. Ma la Capannina è qualcosa di diverso. Con me ci sarà Jerry, un simbolo del divertimento alla Capannina dove la sua festa cult ‘Sapore di mare’ si è consacrata. Alla famiglia Guidi, poi, mi lega un grande affetto".

Un po’ di tempo è passato da quando interpretava la venditrice di bomboloni

"Panariello ha fortemente creduto in me giovanissima, per questo lavoro cinematografico che è molto piaciuto alla gente. Si è raccontata la Versilia attraverso i personaggi di Giorgio che sono esilaranti. E’ stata un’esperienza bellissima che mi ha fatto conoscere al grande pubblico".

Ma guardiamo al futuro. Tra pochi giorni una nuova avventura sul set

"Il 2 settembre cominciamo le riprese di ‘Tradita’, un film girato nelle Marche, nel cast ci sono Giancarlo Giannini, Angela Molina, lo spagnolo Fernando Lindez protagonista della serie Elite su Netflix. Nel cast anche l’attore americano William Levy. E’ una produzione internazionale, la storia di una donna forte e determinata che viene tradita da persone delle quali si fidava. Nella trama c’è un po’ tutto: amore, thriller, azione. La regia è firmata da Gabriele Altobelli".

Un rientro in grande stile nel cinema dopo un periodo di assenza

"Per la nascita di mio figlio ho dato uno stop momentaneo alla carriera e non mi pento di questa scelta familiare. Poi c’è stato il Covid ma ora mi sento pronta per il rientro perché il lavoro mi dà ancora le soddisfazioni più grandi"

Il mondo del cinema e dello spettacolo stanno cambiando

"Le piattaforme hanno rappresentato una svolta epocale. E’ più comodo per tutti godersi un film sul divano senza andare al cinema. Le serie tv, che spesso sono vendute anche all’estero, ti garantiscono una visibilità che varca i confini dell’Italia".

La rivedremo presto in una fiction?

"Se arriva una proposta interessante sarei felicissima. L’importante è che sia una bella storia. Sono arrivata in una fase della mia vita in cui devo puntare soprattutto sulla qualità".