Il rimpasto di giunta. Del Soldato nell’esecutivo. E Natali vicesindaco

Definita la squadra di governo, in piazza Taddei è tempo di redistribuire le mansioni che, almeno fino a domenica, restano in capo al vicesindaco Damasco Rosi, in procinto di lanciarsi in una nuova esperienza alla Cna. E cioè urbanistica e edilizia, rapporti con le società partecipate, programmazione strategica e ricerca di finanziamenti. La sindaca Simona Barsotti firmerà domani l’atto ufficiale per il conferimento delle deleghe, mentre Rosi resterà ufficialmente in carica fino a domenica. Da lunedì, invece, Stefano Natali erediterà la fascia di vicesindaco, mentre Adolfo Del Soldato – attuale consigliere delegato al bilancio, all’uscita dal dissesto e alla cultura – entrerà in giunta. Con l’onere dell’uscita dal dissesto in via di superamento, l’ex vicesindaco del primo mandato Mungai avrà le mani un po’ più libere: assieme al bilancio e alla cultura, dunque, si occuperà di urbanistica e edilizia, su cui aveva già lavorato tra il 2009 e il 2014.Per quanto riguarda le altre deleghe, i giochi sono già definiti e la nuova squadra sarà presentata ufficialmente nel corso della prossima settimana. Al momento, si sa che la ricerca di finanziamenti sarà affidata a un consigliere comunale attualmente sprovvisto di deleghe.

E a proposito di consiglio comunale: con l’ingresso in giunta di Del Soldato, si libera uno scranno in quota Pd tra i banchi della maggioranza. In base ai risultati del voto di tre anni fa, a subentrare in assise sarebbe Ilaria Sebastiani, ottava per preferenze tra i Dem (135 voti). Insomma, con l’addio di Rosi, l’effetto domino spalanca le porte a un’amministrazione ancora più aperta alle quote rosa.

DanMan