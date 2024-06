Il richiamo del sindaco: "Qui ci vidi Mennea. Pensate a correre più veloci di lui"

VIAREGGIO

"Su questa pista ci ho visto correre Mennea". Il sindaco Giorgio Del Ghingaro non cita a caso il grande velocista azzurro che nel 1979 segnò il record del mondo nei 200 metri (in 19,72 secondi). Anche se qualcuno del suo staff prova a sviare il giornalista ricordando di averci visto Renato Zero. Ognuno, in fondo ha un ricordo da sfogliare nel proprio album personale dello Stadio dei Pini. Giorgio Del Ghingaro è diretto. Agli ingegneri e agli operai della ditta Costagliola che si è aggiudicata l’appalto mette fretta. Sono già passati 365 giorni da quando il cantiere ha aperto i battenti e il cronoprogramma prevede la consegna in 540 giorni. A conti fatti ne mancano solo 175. Per questo ieri mattina al sopralluogo in Darsena, insieme all’assessore allo sport, ha portato anche quello ai lavori pubblici Federico Pierucci. "Di cantieri aperti ne abbiamo molti – riconosce il sindaco – tutti stanno procedendo, ma non lascio mai le cose a metà". Pierucci prende nota, evidenza il grande lavoro compiuto nella Tribuna ("vedi le travi - indica al sindaco - queste garantiscono quella stabilità e quell’agibilità di un edificio completamente nuovo"). Mentre l’ingegner Ottani anticipa che una volta rimessa la nuova pista in tartan sarà steso il manto erboso ("in tappeti moderni che faranno invidia ai grandi stadi del mondo"). Del resto lo Stadio dei Pini è sempre stato una vetrina internazionale. "Certo se poi il Viareggio salisse nel calcio professionistico sarebbe ancora più bello", commenta l’ingegner Ottani. "Appunto. Le Zebre negli ultimi tre anni hanno centrato tre stupende promozioni", osserva Del Ghingaro. Poi guardando i suoi due assessori (Pierucci e Salemi): "Forza ragazzi non facciamoci trovare impreparati. Corriamo veloci. Più veloci di Mennea". Anche se ormai Usain Bolt è già sceso sotto i 19’’19 secondi. Non c’è tempo da perdere.