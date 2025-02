Il recupero del Piazzone: "Affitti di fondi e banchi decisamente lievitati"

Il Piazzone guarda al futuro "ma i prezzi dei fondi sono raddoppiati rispetto a quanto annunciato, e quelli dei banchi triplicati". Luca Venturi, da 30 anni presente al mercato con il posto fisso di ricami e stampe Versilia, fa i conti precisi del suo spostamento dopo che – nel marzo 2026 – saranno conclusi i lavori di riqualificazione di piazza Cavour da parte della Mercato Srl, la società della famiglia Tognetti (titolare di Piùme) che si è aggiudicata il project financing ottenendo l’area in concessione per 43 anni a fronte di un investimento di oltre 10milioni di euro (il Comune contribuirà con almeno 2milioni e 800mila) per creare quattro padiglioni, trentotto fondi commerciali e sei chioschi, su una superficie di circa quindicimila metri quadrati. I lavori sono partiti ad agosto e già c’è movimento per valutare l’ingresso delle attività.

"Nei giorni scorsi mi sono informato su quali fondi fossero rimasti liberi – racconta Venturi – e mi è stato proposto quello dove attualmente si trova una rivendita di pesce: misura 39 metri quadrati e, calcolando che per legge 5 metri quadrati sono destinati a bagno e antibagno, di commerciali ne restano 34. La richiesta? 1650 euro al mese, più il 15% per contributo spese in eventi e sicurezza, quindi un totale di 1900 più iva. In sostanza il fondo è valutato quasi 56 euro al metro quadrato. In sostanza il doppio dei 27 euro che furono annunciati alla riunione pubblica per la presentazione ufficiale del progetto al teatro Jenco. E’ vero che per i primi due anni è previsto il 25% di sconto, ma potranno resistere le attività?". La situazione non è migliore per l’affitto di un banco che dagli attuali 220 euro tocca i 650 più iva.

"Ma il Comune – domanda Venturi – non controlla? All’inizio ci sarà entusiasmo per questa attesa riqualificazione del Piazzone, poi quando i commercianti vedranno più spese che incassi, si dirotteranno altrove. Tra l’altro in molti già guardano agli spazi adiacenti del quadrilatero, cioè via Zanardelli, San Martino, Fratti e Battisti dove l’affitto oscilla dai 10 ai 25 euro al metro quadrato. Quindi a distanza di cinque metri di spende un terzo e così ci sarà concorrenza nella concorrenza. E’ necessario che l’amministrazione comunale metta mano a questa situazione – conclude Luca Venturi – se davvero vuole tutelare le realtà locali dall’aggressione dell’e-commerce la soluzione è solo una: affitti e spese ridotte".

Francesca Navari