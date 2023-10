Il professor Betti in tv: "Troppi i disastri estetici dei medici improvvisati"

Eccellenze viareggine: stasera il professor Emilio Betti sarà in tv, e dal 5 al 7 ottobre, a Milano, presenterà al Congresso internazionale di medicina estetica alcune sue innovazioni nei trattamenti che costituiscono primati italiani e in un caso mondiali.

Betti è stato intervistato dalla troupe di "Carta Bianca", la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete4, sui problemi dei danni arrecati da chirurghi estetici improvvisati. Sono state intervistate anche due sue pazienti. Il professore, infatti, è anche consulente tecnico del Tribunale di Lucca, e consulente specialista dermatologo dell’Arma dei Carabinieri. "Negli ultimi anni l’attività di correzione degli errori altrui è diventata una parte importante della mia attività chirurgica – r – Il vero problema del nostro settore è l’improvvisazione di molti ledici senza scrupoli in un mercato sempre più in crescita. Di fronte a richieste incongrue dei pazienti, il vero medico che ha un’etica deve saper dire di no".

Al Congresso di Milano presenterà tecniche chirurgiche e terapie messe a punto da lui: ringiovanimento e lifting del collo con iniezioni di idrossiapatite di calcio e acido ialuronico; cura della depressione col trattamento estetico a base di botulino (dal 2009). Altro settore di eccellenza è la medicina rigenerativa a livello medico interdisciplinare, di cui è stato pioniere in Italia: operando anche in medicina sportiva e ortopedia, e perfino in campo sessuale. Per esempio con la Prp per curare l’impotenza, e il ringiovanimento sessuale femminile.

Lo specialista viareggino visita e opera in varie città toscane, a Milano e a Roma dove all’Università La Sapienza dirige insieme al professor Mauro Tarallo un team di alta specializzazione in mecicina e chirurgia estetica, dermatologia, e medicina rigenerativa e alti-aging. "La prevenzione dell’invecchiamento come la cura della pelle esposta al sole è sempre più richiesta – spiega Betti – Ma anche l’eliminazione del grasso corporeo con la criopolisi, la metodica più efficace e sicura per scolpire il corpo senza ricorrere alla liposuzione. E poi ci sono i trattamenti, lifting compresi, cosiddetti mini invasivi. Evitano il ricorso alla chirurgia, ma vanno praticati senza eccessi. Anche con questi metodi sono possibili danni gravi, se non sono eseguiti a regola d’arte. Anche un’iniezione di botulino fatta male è pericolosa".