Enrico Chelini, livornese da anni libero professionista, è psicologo e psicoterapeuta. Ha una formazione professionale che si è avvalsa anche della supervisione diretta del professor Giorgio Nardone.

Si interessa al settore delle scienze umane e psicosociali. Ha studiato ipnosi clinica. Il professionista ha studio anche a Viareggio, in via Cesare Battista nel cuore del centro cittadino. E’ autore anche di saggi come il “Manuale di (r)esistenza. Vita: istruzioni per l’uso. Dall’autostima allo zen“, EPC editore e sempre per la stessa casa editrice ha pubblicato il secondo libro dal titolo Autostima +++ Diventa chi sei.

Enrico Chelini opera ormai da anni nel settore. Il professionista si avvale anche della passione con la quale svolge la sua professione e che caratterizza anche il rapporto con i pazienti.