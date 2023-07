Il primo spazio giochi inclusivo Realizzato al parco di Fiumetto

Un percorso con pannelli sensoriali e multiattività, un’altalena a due posti, giochi a molla, fiorellini comunicanti, uno specchio deformante, un gioco tridimensionale, tutto accompagnato da pannelli in Comunicazione Aumentativa e Alternativa, che illustrano la funzionalità di ogni attrazione. E’ stata inaugurata la nuova area gioco inclusiva all’interno del parco piazza Versilia, a Fiumetto, grazie a 43mila euro ricevuti dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” stanziato nel 2021 dal Ministero per la disabilità. "E’ un risultato – ha sottolineato il sindaco, Alberto Giovannetti – frutto della sinergia fra assessorato ai lavori pubblici e al sociale, uffici tecnici e società civile. Abbiamo fatto della persona il primo riferimento nella riqualificazione e nella nuova progettazione di edifici e ambienti aperti di Pietrasanta"