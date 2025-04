Il presidente della Pro Loco: "Il Palio è più vivo che mai perché è l’essenza di Querceta"

"Le manifestazioni del Palio sono più vive che mai". Il presidente della Pro Loco Querceta, Antonio Giorgi, è soddisfatto delle manifestazioni in calendario, dopo la conclusione partecipatissima della tradizionale Staffetta, nel suo primo anno alla guida dell’associazione. "Dopo il successo di pubblico registrato al Palasport col Miccio Canterino – ricorda – è stato riconfermato il calore del pubblico anche per la Staffetta con un’edizione molto avvincente che è stata vinta meritatamente dal Pozzo che per la 22° volta inserisce il prorio nome nell’albo d’oro della manifestazione. L’appuntamento non ha registrato incidenti di percorso e la gara si è svolta regolarmente con ottima prova degli atleti: scalda il cuore vedere il pubblico che dimostra quanto le manifestazioni legate al Palio sono vive".

"La lettura è semplicissima – prosegue – la gente partecipa alle manifestazioni perchè Querceta e il Palio sono una cosa unica. Ciascuno la vive sulla pelle fin da bambino e sarà sempre così. La dimostrazione è continua e storicamente non ci sono stati mai cali di appeal: è uno dei rarissimi esempi di calendari che uniscono sport, cultura e folclore capaci di tenere alta l’attenzione e la passione in modo così costante nei decenni. Per tutto questo ringrazio i componenti del consiglio e le contrade che sempre garantiscono collaborazione nell’organizzazione che viene sempre fatta con le nostre forze e senza elementi esterni che possano contribuire allo svolgimento delle manifestazioni. Anche stavolta le contrade hanno davvero dato il massimo. Il Palio vero è questo. E rappresenta una vittoria per tutti".