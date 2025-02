Il premio Valleroni. I vecchietti di Vannucci scacciano la Tempesta

Vatti a fidare dei vecchietti... Ora sono loro – gli appassionati musicisti celebrati in cartapesta da Roberto Vannucci – a guidare la classifica provvisoria del premio Valleroni, il premio che da 25 anni il nostro giornale assegna al carro più bello in base a una grande giuria popolare, quella telefonicamente raggiunta, settimana dopo settimana, dall’agenzia Comunica Italia, specializzata in questi e in altri tipi di sondaggio, nostro partner e insostituibile compagno di viaggio da quando abbiamo istituito il premio nel 2001.

"Nuova generazione, balliamo sul mondo" di Roberto Vannucci ha spodestato dalla prima posizione la Tempesta di Lebigre Gilbert che scivola in seconda posizione. Per Vannucci 500 voti tondi tondi per una percentuale del 13,7%, mentre per i Lebigre 453 preferenze pari al 12,41%. E’ questo dunque l’esito (provvisorio) delle nuove tornate di telefonate effettuate dall’agenzia Comunica Italia dopo il secondo corso mascherato di domenica scorsa. Siamo già a 3.650 voti validi su un totale di 7.808 telefonate. Anche quest’anno, come era già accaduto lo scorso anno, non c’è una classifica già definita con uno o due carri che si staccano rispetto agli altri. Tutt’altro. La classifica è molto fluida e può davvero succedere di tutto. Come si capisce anche vedendo che ci sono ben due ex equo, uno per la quinta posizione e l’altro per la settima.

Tutto può cambiare e, a proposito di cambiamenti, rispetto alla prima tornata di telefonate, troviamo sul gradino più basso del podio il mostro ha paura di Jacopo Allegrucci che guadagna una posizione a scapito della grande condottiera di Luca Bertozzi che adesso è in quinta posizione. Risalgono prepotentemente la china invece i fratelli Cinquini che in un colpo solo passano dalla settima alla quarta posizione con 418 voti pari all’11,45%, solo 12 voti in meno rispetto al terzo posto di Allegrucci (430, 11,78%).

La sensazione, scorrendo questa seconda classifica provvisoria, è che la nostra grande giuria popolare poco apprezzi la satira politica tornata sui carri con le costruzioni di Avanzini sulla Meloni-fascista al settimo posto ex equo (insieme alle farfalle di Bonetti) con 349 voti pari al 9,56%. Mentre resta ultimo Sic transit Gloria mundi di Carlo e Lorenzo Lombardi con 337 voti, 9,23%.