Il Premio letterario. Selezionata la prima rosa. Arrivate oltre 100 opere

È stata designata la prima rosa dei libri e degli autori candidati al 36esimo Premio Letterario Camaiore intitolato a Francesco Belluomini. La giuria tecnica, presieduta da Michele Brancale e composta da Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Luigia Sorrentino, ha completato la prima cernita dei libri partecipanti, arrivati quest’anno a oltre 150 opere: da questi 25 titoli selezionati, verrà ora effettuata una seconda scrematura, che verrà comunicata entro pochi giorni, per arrivare alla cinquina delle opere finaliste, in vista della cerimonia finale di settembre. "Ringrazio i giurati e l’amministrazione – commenta Brancale – con la segreteria, per il lavoro condotto su questa prima fase di selezione, che dimostra la ricchezza e la varietà di interpretazione di un linguaggio prezioso, quale è quello poetico, che è anche al centro di iniziative importanti portate avanti con entusiasmo e partecipazione nelle scuole del territorio".

Inoltre, sono state stilate anche le rose per il Premio Internazionale, per il Camaiore Proposta “Vittorio Grotti”, per il Premio Speciale e per le Menzioni Speciali (queste ultime due selezionate su indicazione del Presidente Brancale). In più, è presente anche una Segnalazione della Giuria.

