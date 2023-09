Il Piazzone va avanti. Nuovo incontro tra i tecnici per il via ai lavori

Come Godot, i commercianti del Piazzone aspettano i lavori di riqualificazione che sembrano sempre ad un passo dal partire. Ma non partono. Per il momento sono partiti invece gli incontri tecnici tra la Mercato Srl, che si è aggiudicata l’area commerciale di piazza Cavour in concessione per 39 anni a fronte di un progetto di recupero e restauro delle logge da circa 7milioni di euro, e il Comune. Dopo il nulla osta della Sovrintendenza al piano elaborato dallo studio dell’ingegner Alberto Landucci, si è infatti riunito il tavolo di coordinamento per discutere le soluzioni per la conservazione dei chioschi. Solo sei quelli approvati dalle Belle Arti, a fronte dei 27 previsti dal progetto e nel piano economico.