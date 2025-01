’Il pianoforte racconta’, l’omaggio a Puccini

Un nuovo omaggio a Giacomo Puccini, quello che si terrà oggi, alle 16.30 negli spazi dell’oratorio Don Bosco, con lo spettacolo ’Il pianoforte racconta’ della Compagnia di I TrovaTTori per la regia di Lodovio Gierut.

Un dialogo, i cui testi sono inseriti nel volume della saggista Marilena Cheli Tomei, tra il pianoforte interpretato dalla stessa Cheli, e Puccini nella persona dell’attore e poeta Max Baroni che reciterà varie lettere tratte dall’epistolario pucciniano. Non mancherà la presenza di Francesco Anselmi nella parte del ’postino’, in un tutto musicalmente completato da Anna Maria Salamina al pianoforte, Francesco Vita alla chitarra, e al violino e al flauto traverso da letizia e Marco Bonsignore. Per l’occasione, come parte scenografica, saranno esposti dodici dipinti e disegni di artisti locali.