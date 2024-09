Il piano per la sosta. Tre nuovi parcheggi

La giunta seravezzina ha approvato un progetto di fattibilità tecnico economica per accedere a finanziamenti regionali destinati ai Comuni e finalizzati alla realizzazione di parcheggi.

Il progetto, su impulso del sindaco Lorenzo Alessandrini, individua tre aree di sosta: una a margine di via Piave a Querceta, in località Ponte di Tavole, un’altra in via Cugnia, in località Frasso, e la terza a margine di via Tagliamento a Querceta, per un importo complessivo di 209 mila euro.

Per l’area di via Piave il progetto prevede diciotto stalli, uno dedicato ai disabili e cinque per ciclomotori necessari all’utenza residente in zona data l’attuale scarsità di parcheggi. L’area di via Cugnia è stata invece individuata per offrire una valida risposta al congestionamento che si registra negli orari d’ingresso e di uscita degli alunni della scuola primaria “Rodari“. È proprio in queste fasce orarie che si creano criticità per il transito veicolare e pedonale, e la nuova area di sosta potrebbe quindi rappresentare una valida soluzione, assieme alla realizzazione di un nuovo marciapiede.

Terza proposta per la quale si chiedono i finanziamenti regionali è l’area a margine di via Tagliamento a Querceta, dove si prevede di ricavare otto stalli per auto e altrettanti per ciclomotori, oltre a uno dedicato ai disabili.

Le opere previste prevedono a corredo interventi di illuminazione, regimazione delle acque, segnaletica e quanto necessario a rendere sicuri e fruibili questi spazi. "Così prosegue l’attività di riordino complessivo della piana – commenta il sindaco Alessandrini – con questi interventi di parcheggio che vanno a completare delle situazioni che erano ancora provvisorie, tipo alcuni piazzali sterrati e che verranno così dotati di servizi, a partire dalla fognatura bianca per evitare ristagni di acqua".