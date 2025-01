Il Pd sta con i residenti: "L’abitazione è un diritto, non un privilegio"

"La casa è un diritto, non un privilegio: siamo al fianco dei residenti nelle case popolari". La vicenda degli alloggi Erp mobilita anche il Pd, che interviene per bocca dell’Unione comunale e del gruppo consiliare. "‘Fa più freddo dentro che fuori’: questa – scrivono – è la drammatica sintesi di un residente delle case di via Pea, dove finestre rotte, tapparelle pericolanti e pilastri sgretolati raccontano una storia di abbandono istituzionale lunga anni. È una realtà che colpisce al cuore della nostra comunità e che nessuno può continuare a ignorare perché dietro ogni finestra che lascia entrare il gelo ci sono famiglie, anziani, bambini: persone che chiedono solo di vivere con dignità. Non è una semplice questione di manutenzione, ma un’emergenza sociale che richiede un intervento immediato e strutturale. Per questo – conclude il Pd – chiediamo che le competenti commissioni siano quanto prima convocate per ascoltare i residenti ed Erp. Va restituita fiducia a chi si sente abbandonato: la politica deve essere uno strumento per migliorare la vita delle persone".