"Il passaggio della Vespucci è motivo di orgoglio"

"È stato un grande orgoglio, frutto di mesi di lavoro: la città ha risposto con entusiasmo". Il vicesindaco Francesca Bresciani dipinge così l’indimenticabile giornata di domenica, con il pontile e la spiaggia di Tonfano piene di gente per il passaggio della nave scuola "Amerigo Vespucci". Rispetto alle previsioni il passaggio in realtà è stato anticipato, ma l’ammiraglia ha lo stesso mantenuto gli impegni tornando indietro per "inchinarsi" anche a a Marina di Pietrasanta. "Un momento di grande suggestione – dice Bresciani – e forte partecipazione da parte della comunità. Un saluto che resterà nella memoria collettiva e che ha rappresentato il culmine di un lungo lavoro organizzativo. È una grande soddisfazione veder realizzarsi qualcosa su cui ho lavorato personalmente per mesi. Un impegno fatto di passaggi, contatti, programmazione, che ha permesso di garantire uno svolgimento perfetto, anche quando, all’ultimo momento, le condizioni meteo hanno richiesto di anticipare l’orario del passaggio".

L’evento, come detto, ha richiamato tanti cittadini e turisti uniti dal desiderio di vedere con i propri occhi e salutare quella che viene considerata la nave più bella del mondo. "È stato un momento davvero emozionante – prosegue – con l’equipaggio schierato sul ponte, i tre fischi delle ’pipe’ di mare, il saluto e ringraziamento del comandante in diretta telefonica e una manovra fuori programma che ha permesso a Pietrasanta di ammirare il veliero per ben due volte. Ringrazio in particolare la macchina comunale, la Filarmonica di Capezzano Monte, che ha accolto il ’Vespucci’ con gli inni nonostante la variazione di orario, e il sindaco che ha sostenuto e supportato l’evento. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto anche il Crest araldico della nave, che Pietrasanta custodirà con orgoglio come simbolo di questo legame speciale".