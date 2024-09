Il nuovo piano delle Pinete. Una passeggiata nel parco per programmare il futuro

Comincia da una passeggiata, nel parco, la redazione del Piano Attuativo delle Pinete, strumento del regolamento urbanistico che ha lo scopo di fornire indicazioni sui temi della rigenerazione e della tutela delle Pinete per valorizzarle e rinnovarle come grande parco urbano. Per questo domenica, dalle 10 alle 13, cittadinanza e portatori di interesse sono invitati all’incontro partecipativo che permetterà di entrare in contatto diretto con i temi della pianificazione, rilevare le opportunità e criticità legate alle diverse sensibilità e far emergere indicazioni quanto più possibili condivise per il Piano Attuativo.

Con ritrovo al laghetto dei cigni, luogo simbolo della Pineta di Ponente, l’incontro prenderà avvio con una camminata all’interno della pineta, in cui tecnici e consulenti del Comune illustreranno alcuni dei principali temi oggetto della pianificazione, mentre le persone partecipanti potranno condividere la propria esperienza della Pineta.

Al termine della passeggiata, si terranno i tavoli di confronto per approfondire il punto di vista dei partecipanti, grazie al supporto di facilitatrici esperte di Sociolab, società incaricata dal Comune di Viareggio per la realizzazione delle attività partecipative.

L’incontro sarà aperto dall’assessore all’urbanistica Federico Pierucci: "Una delle principali questioni che l’amministrazione sta affrontando è quella di uno sviluppo ordinato alle Pinete – dichiara – vogliamo predisporre un piano del verde che garantisca da un lato la salute delle piante e degli animali che le abitano garantendo la salvaguardia e la delicatezza di un ecosistema che caratterizza la nostra città. Dall’altro vogliamo promuovere percorsi integrati collegamenti per la mobilità dolce per favorire la riorganizzazione delle attività presenti e la riappropriazione e il godimento della Pineta, in tranquillità e sicurezza". Già avviato il confronto con i concessionari delle attività presenti in Pineta (il 22 luglio scorso) a cui sono stati presentati o gli obiettivi, il procedimento e le modalità per presentare le proprie istanze. "Con l’evento di domenica prossima – conclude Pierucci -, anche persone “non tecniche”, che vivono la Pineta, potranno conoscere cosa prevede il Piano ed esprimere le proprie riflessioni, aspettative, idee e prospettive".

Per iscriversi, è possibile inviare una mail a [email protected] indicando nell’oggetto della mail: “Iscrizione evento 29 settembre“.