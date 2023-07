Il nuovo film di Diego "La città mi sostenga"

Dimenticatevi la classica Versilia da “Sapore di mare“, vissuta sotto l’ombrellone e piena di battute e intrallazzi salmastrosi. Quella immortalata dal giovane regista pietrasantino Diego Bonuccelli nel suo nuovo film “Versilia Experience“ è decisamente più ruvida e a 360°. Scorre tra l’entroterra e le montagne e diventa lo scenario di una trama in bilico tra il thriller e l’azione. Novanta minuti di adrenalina con esplosioni alla Tarantino, riprese da un elicottero e un intrigo internazionale che vede ad esempio il noto scultore egiziano Khaled Zaki, da tempo legato a Pietrasanta, vestire i panni di un terrorista.

Il sogno è proiettare la prima assoluta al teatro “Galeotti“ di Pietrasanta, più o meno tra settembre e ottobre, per poi presentare la nuova opera a concorsi di livello internazionale, essendoci – assicura Diego – tutte le potenzialità per “sfondare“. Ma a parte un contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e di “Stile Luce“, alla casella “sponsor“ non c’è di certo la fila. "Abbiamo bisogno di fondi – spiega il regista – per poterlo valorizzare e inviarlo a festival e concorsi. Tra l’altro si vede tanta Versilia, magari non quella dei Vanzina: la Versilia non è solo mare, ma offre anche scorci insoliti, oltre alle Apuane. Lo abbiamo girato ovunque, da piazza Duomo a Pietrasanta fino a Farnocchia e Seravezza: indirettamente è una promozione anche per il nostro territorio". La previsione è di completare le riprese verso metà luglio, terminando un lungo lavoro iniziato agli inizi del 2022. Il fatto poi di festeggiare 10 anni di carriera, per un totale di 4 lungometraggi, un documentario, 3 corti e sviariati premi, porta Diego a confidare nell’aiuto di un intero territorio.

Daniele Masseglia