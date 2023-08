Il noveau cirque Spettacolo finale in Sant’Agostino

Contemporaneità e sperimentazione attraverso danza, teatro e nouveau cirque. E’ la linea artistica di Massimo Martini, consulente del Festival La Versiliana per la sezione “Versiliana Contemporary Theatre” che ha avuto anche quest’anno il Chiostro di Sant’Agostino come location ideale. Per lo spettacolo finale il 44° Festival La Versiliana accoglie stasera alle 22 sul palco del Giardino Barsanti “Paccottiglia Deluxe. Cialtroneria di qualità superiore” della compagnia Circo Pacco, dissacrante e irriverente Visual Comedy, un punto di svista sul Circo. Spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica con Frank Duro & Gustavo Leumann, Alessandro Galletti e Francesco Garuti, due “ cialtroni“ che ad ogni giro di pista, nel tentativo di allestire lo spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico.

Il direttore Maurizio Molinari ospite al Caffè oggi alle 18,30. Intervistato da David De Filippi, presenta il suo ultimo libro “Il ritorno degli imperi”, nel quale mostra come la guerra in Ucraina abbia stravolto l’ordine globale e spiega la portata dei mutamenti a cui stiamo assistendo e la minaccia che incombe sulla sicurezza di tutti, europei in primis. Lo spazio bambini ospita un alro appuntamento teatrale per i più piccini. Alle 18.30 va in scena nell’Arena dei Piccoli “C’era una volta un piede” ideato da Laura Kibel e Veronica Gonzales con pupazzi maschere e burattini e con ... la tecnica del “teatro dei piedi” . Spettacolo che meraviglia e incuriosisce chiunque, nuovo e originale con una tecnica sorprendente, in cui le parti del corpo di Veronica si trasformano in personaggi.