Il Nobel a Carducci. Eventi per l’anniversario

Nel 2026 ricorrerà il 120° anniversario dal conferimento del Premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci e anche Pietrasanta farà la sua parte per omaggiare il celebre poeta nato a Valdicastello. L’annuncio è stato fatto dal vice sindaco Francesca Bresciani domenica a Casa Carducci per il 118° anniversario della morte del poeta. Nel giardino della casa studenti e studentesse della scuola media "Barsanti" hanno interpretato con musica, danza e recitazione i versi di "San Martino". "Una celebrazione – sottolinea Bresciani – che è un inno alla vita. Tra l’altro l’anno prossimo saranno 120 anni dal Nobel e molti saranno i momenti di ricordo a livello internazionale. Pietrasanta non sarà da meno: intensificheremo il già fitto calendario di iniziative che ogni anno omaggia, con la partecipazione della comunità scolastica, il nostro illustre concittadino". La cerimonia di domenica, condotta dall’insegnante Ilaria Cipriani, presidente del Premio Carducci, si è conclusa con la deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento che ritrae il poeta nel giardino della casa natale.

Nel frattempo è stato pubblicato il bando per la 69a edizione del Premio Carducci. Quest’anno potranno partecipare gli autori di opere pubblicate dopo il 1° gennaio 2024 e sottoposte al giudizio della commissione presieduta da Cipriani e completata da Carlo Carabba, Ilide Carmignani, Fabio Genovesi e Antonio Riccardi. Gli autori dovranno inviare le poesie entro il 19 maggio: ogni candidatura dovrà includere sei copie dell’opera e una lettera di accompagnamento. Per i tre finalisti, invitati alla tradizionale cerimonia del 27 luglio (giorno della nascita del poeta), è previsto un premio in denaro. Confermata inoltre, per il 17° anno, la sezione rivolta alle scuole, stavolta dedicata ai 100 anni dalla nascita dei due autori versiliesi, Sirio Giannini e Marcello Venturi. I ragazzi delle superiori seguiranno un convegno il 20 febbraio al Sant’Agostino e quelli delle medie un dibattito in classe: elaborati entro il 30 aprile, iscrizioni alla mail [email protected]