Il neo presidente del Viareggio: "Gestire stadio e campo scuola"

Un imprenditore giovane, motivato, ambizioso, solido e che sa fare squadra. Un imprenditore viareggino e lungimirante, che non guarda all’immediato ma al futuro. Questo è Mario Del Pistoia il nuovo presidente del Viareggio Calcio.

Presidente, che linea vorrà dare alla sua gestione?"Credo di essere una persona molto pragmatica che lavora su obiettivi concreti sia in ambito specificatamente sportivo, che imprenditoriale".

Obiettivi a medio-lungo termine?"Da un punto di vista sportivo il nostro obiettivo è il raggiungimento della Serie D, nel più breve tempo possibile. Ma quello che ci preme di più è una diversa visione sugli asset sportivi cittadini. A iniziare dal nuovo stadio Dei Pini/Bresciani che dovrebbe essere inaugurato almeno per la finalissima dell’imminente Viareggio Cup 2025.

"È scontato che saremo disponibili a un confronto con l’amministrazione comunale per la gestione del nuovo impianto. Un impianto bellissimo, che ho avuto modo di visitare giusto pochi giorni fa e che offre tante opportunità; opportunità che da imprenditore è bene raccogliere e sapersi creare".

Possibili partnership con altre società?"Penso al Cgc Viareggio, con la cui dirigenza ho ottimi rapporti, ma non chiudo la porta a nessuno. Per quella che è la mia visione possono coesistere anche più società, magari ciascuna con interessi e peculiarità diverse, ma che siano in grado assieme di creare eventi; eventi ambiziosi che possano generare giro di affari e attenzioni verso un bene che non può essere concepito come un semplice luogo dove fare sport qualche giorno alla settimana. La nostra idea è quella di dar vita ad un progetto comune in grado di dare risultati con varie sfaccettature".

Detto dello stadio, il pensiero corre immediatamente anche alla sua naturale appendice: ovvero quel campo Giuliano Del Chiaro mestamente abbandonato da anni."Anche questo è un argomento che ci interessa. Il Centro Polo, che finora è stata la degnissima casa della Prima squadra, è già oberato di lavoro tra partite e allenamenti. È bene che diventi la casa del nostro foltissimo settore giovanile, mentre la Prima squadra potrebbe trovare nel Campo Scuola la sede adatta dove potersi allenare, esattamente come accadeva fino a pochi anni fa. Non ho mai avuto l’occasione di parlare con l’imprenditore che ne detiene la proprietà, ma la dichiarazione fatta dall’assessore Salemi, che prospetta l’interesse del Comune a riacquistare il bene, è molto importante".

Sergio Iacopetti