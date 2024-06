Il Mondo Che Vorrei: "Si è evitata una tragedia. Non è mai una fatalità"

"Si è evitata una tragedia" scrive l’Associazione Il Mondo Che Vorrei sui quattro operai feriti durante l’allestimento del teatro Pucciniano. "Tre sono stati ricoverati in ospedale e non sono andati a allungare la terribile lista che ha visto, in poco più di 24 ore, altre morti. Gli incidenti non sono mai una fatalità! Lo abbiamo imparato in questi lunghi anni dalla strage alla stazione, di cui il prossimo 29 giugno sarà il 15° anniversario. Vogliamo esprimere ai lavoratori infortunati, alle loro famiglie, la nostra solidarietà. Continueremo ad impegnarci, insieme a quanti vorranno, perché un giorno non si debba più rischiare la vita sul e per il lavoro".