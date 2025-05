Il miracolo della natura. Un fiore sboccia dopo più di trent’anni

Era il 1993 quando la signora Teresa Sciusco piantò quelle talee di agave nel giardino della nuova abitazione in via Piave a Ponte di Tavole. Nei decenni la pianta è cresciuta e attorno ad essa si sono sviluppate le molteplici dinamiche familiari: le figlie allora piccole oggi hanno 42 e 43 anni, si sono susseguite le manutenzioni ordinarie e quella ’presenza’ in giardino è diventata sempre più vigorosa e robusta. Ma l’altro giorno la sorpresa eccezionale: da quell’agave americana striata è spuntato – per la prima volta – un fiore di 2-3 metri, destinato a toccare i 9 metri prima di decretare la fine della pianta. "Ricordo che presi uno dei germogli dal lungomare – racconta Teresa Sciusco – e quasi per scherzo lo misi nel nostro terreno. L’agave è cresciuta e ha resistito a tutto: addirittura l’uragano del 2015 buttò a terra due pini mentre quella pianta rimase salda. Con stupore ho visto che dopo più di trent’anni per la prima volta è spuntato questo alberello centrale che ne rappresenta la fioritura. E’ bellissimo, colorato e sta attraendo molti insetti. Purtroppo questa sorpresa della natura andrà a decretare la fine della pianta stessa che ci ha accompagnato per così tanto tempo"