Il mercato va a Erba Sarà battaglia legale

Confesercenti Como è la prima ad annunciare una vera battaglia legale per l’arrivo a Erba – il 26 marzo – di uno dei mercati che porta il nome di Forte dei Marmi. A scatenare il putiferio è la circolare che il sindaco Bruno Murzi ha inviato all’Anci, da diramare a tutti i Comuni d’Italia, per ribadire "che il vero mercato di Forte dei Marmi è quello che si svolge in piazza Marconi". "I sindaci di Forte dei Marmi più volte hanno specificato che l’unico mercato originale – tuona l’associazione in un comunicato stampa – è quello che si svolge nella città toscana e abbiano diffidato consorzi e associazioni che si siano registrati con nomi che richiamano l’originale e unico “Mercato di Forte dei Marmi” a presentarsi come Mercato del Forte, in cui vengono venduti prodotti generici e comuni, in gran parte non di produzione tipica della regione Toscana". Secondo Confesercenti sarebbero almeno 6 i consorzi che hanno registrato il nome del paese "per sfruttarne il blasone e la popolarità da parte di operatori che sono stati disconosciuti dal sindaco Roberto Bertola e dall’attuale Sindaco Murzi", aggiunge l’associazione di categoria comasca che annuncia di voler agire in tutte le sedi, anche legali, per impedire lo svolgimento di questa iniziativa. Intanto l’amministrazione comunale si è incontrata con le categorie economiche per illustrare la recente sentenza del Tar che ha fatto decadere parte dei divieti stringenti per la presenza delle Api boutique. Ed è stato deciso di non presentare ricorso al Consiglio di Stato: l’amministrazione ha comunque ribadito il proprio impegno nel far rispettare le regole in modo serio e rigoroso monitorando che i mezzi non sostino nelle zone off-limits, cioè attorno al mercato e sul lungomare.

Fra.Na.