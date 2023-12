Il mercatino fa discutere: "Impossibile passare"

Ogni manifestazione, specie quando ci sono le bancarelle, porta con sé inevitabili disagi. Ma anche proteste, vedi i divieti di transito istituiti per consentire il mercatino di Natale in piazza Statuto, che tornerà da venerdì a domenica. Ne sa qualcosa un disabile di 88 anni, residente in via del Marzocco, costretto a tornare a casa a piedi accompagnato dal nipote. "Mio nonno – scrive B.A. – cammina male a causa di una caduta in casa. Sabato scorso, con il tagliando disabili, sono passato da Porta a Lucca, via Sant’Agostino e via dei Piastroni. Ma arrivato in fondo a piazza Statuto, il personale addetto mi ha fermato e non mi ha fatto passare. Ho fatto retromarcia, lasciando l’auto in piazzetta Sant’Antonio, anche se non potevo, accompagnandolo a piedi: assurdo". La nipote, S.A., ha chiamato la polizia municipale per avere lumi: "Mi hanno risposto che c’è un’ordinanza. Ho segnalato l’episodio al sindaco: ci sono famiglie con i loro problemi e questi sono disagi ulteriori di cui si farebbe volentieri a meno".