Il Mediceo Festival presenta Eleazaro Rossi

La line up del Mediceo Live Festival prende forma e il secondo appuntamento annunciato dal festival è dedicato alla comicità e all’acume di uno dei più grandi protagonisti della stand up comedy italiana: Eleazaro Rossi (nella foto). L’8 agosto a Seravezza, a Palazzo Mediceo, andrà in scena Grande figlio di p*****a. Dopo The Eleazaro Experience e L’Ora di Religione Eleazaro Rossi è pronto per essere proiettato nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra – ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri – di Gian Maria Volonté. ll terzo spettacolo di Eleazaro è un trattato di umanità e umorismo, mai volgare, che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe delle risate, Totò. Biglietti disponibili su Ticketone.