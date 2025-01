Il maxi presepe di 40 metri quadrati è un successo

Saranno le dimensioni extra large, pari a 40 metri quadri, o l’elevato numero di statuine, ben 1.600. Sta di fatto che il presepe meccanico realizzato da Roberto nella sua casa in via del Castagno 89 è diventato una delle attrazioni delle festività che stanno volgendo al termine. Una natività che è anche una dichiarazione d’amore al quartiere visto che si chiama, appunto, “Un presepe per Traversagna“. Il presepe di Roberto, conosciuto da tutti per aver vinto premi regionali, è visitabile ancora oggi e domani dalle 15 alle 19.

In una traversa di via Tonfano, ai Macelli, è possibile invece ammirare l’allestimento con 80mila lucine realizzato da Elia Moriconi, anche lui conosciuto da tutti in quanto la famiglia da quasi 40 anni gestisce la pizzeria in piazza Matteotti.

d.m.