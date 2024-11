Il maxi labirinto ’eco’ conquista il Mediceo

Ha letteralmente stupito il maxi labirinto di cartone collocato nella sala del Caminetto, al Palazzo Mediceo. Oggi è l’ultimo giorno per ammirare l’originale creazione – che va ad arricchire la mostra di Alfabeto Artigiano –

realizzata con i mattoni di cartone ideati da Nicolas Bertoux. Il labirinto, che misura 5 metri per 5, per un’altezza di 1,60 metri, è a disposizione di bambini e ragazzi: un grande gioco interattivo da esplorare, divertendosi a tracciare il proprio percorso e partecipando a laboratori creativi. A costruire il Labirinto, sotto la guida di Bertoux, sono stati gli studenti del Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta seguendo proprio il progetto Kart-One ideato e brevettato da Bertoux (e proposto all’edizione 2024 di Cartacea, la manifestazione organizzata a maggio Porcari dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi). Il 31 ottobre si sono messi all’opera per comporre in modo originale la costruzione scenografica che il 1° novembre si è proposta al pubblico stupendo i presenti: infatti i mattoni sono realizzati in cartone riciclato in vari formati, a partire da quello base di 10x10x10 centimetri, e rappresentano un completo sistema di costruzioni, sul modello dei mattoncini Lego.

Il labirinto ha scatenato selfie e attenzione rappresentando un’indiscussa calamita per Palazzo Mediceo. L’installazione fa parte della mostra “Alfabeto Artigiano”, organizzata dalla Cna Lucca in collaborazione con il Comune di Seravezza. La mostra, a ingresso libero, è aperta dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.

Fra.Na.