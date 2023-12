Il maxi abete di Natale fatto dagli agricoltori con le mietitrebbie

Hanno disposto trattori e mietitrebbie formando un maxi abete di Natale (nella foto), con la suggestiva accensione dei fari dopo il tramonto. Un’iniziativa speciale quella ripetuta anche quest’anno dai coltivatori di Pietrasanta, Seravezza e Camaiore per augurare buon Natale alla comunità. La sagoma dell’abete, lunga 100 metri e larga 50 – quasi come un campo di calcio – è stata composta a Montiscendi, in località ’115’, utilizzando una trentina di macchine agricole fra trattori e mietitrebbie. "Ringrazio tutti gli agricoltori – dice l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – veri e propri custodi dell’ambiente e promotori del territorio in quanto preservano, grazie alla loro attività, i prodotti tipici locali dal rischio di estinzione e offrono un contributo sostanziale al mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico".