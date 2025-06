Il mattone continua a essere d’oro. Roma Imperiale al top in Italia

Nonostante un crescente sviluppo omogeneo e nuove realizzazioni di case lusso, Roma Imperiale resta il quartiere dei sogni. Emerge dall’ultima ricerca del portale del mercato immobiliare Idealista che – nonostante i prezzi stellari – conferma come la domanda di case in questa porzione storica sia ancora molto pressante. A fronte di un’offerta risicata. I dati si riferiscono al primo trimestre del 2025 e vedono Roma Imperiale con un indice di domanda di 0,4 seguita da Vittoria Apuana e il centro al secondo posto con 0,3. All’ultimo posto si piazza il quartiere Caranna e poi la Vaiana con 0,2.

Anche i dati più recenti confermano quanto già ufficializzato: Forte dei Marmi svetta assieme alle metropoli per l’alto costo del mattone che ’regge’ e, anzi, espande i propri confini delle finalità ’domestiche’, per trasformarsi in vero business alberghiero. Un immobile in centro adesso è quotato mediamente 10.152 euro al metro quadrato, secondo solo al centro di Milano (qui si oscilla attorno ai 10.286). Roma Imperiale, la zona che resta più richiesta, ha un prezzo medio di 10.109 euro al metro quadrato che la rende la terza in Italia tra le aree più ’salate’. Scorrendo la classifica troviamo Vittoria Apuana terzo tra i quartieri di Forte dei Marmi e quarto nella classifica dei quartieri più costosi in Italia. In questa zona il prezzo medio è di 8.895 euro. Caranna e Vaiana si fermano invece a 6.968 euro.

Idealista aveva già diffuso pochi mesi fa anche uno studio sulle vie più care in Italia, e anche inquesto caso Forte dei Marmi si era fatta largo. Ad aggiudicarsi il primato via Luigi Raffaelli nella zona di Roma Imperiale, con un valore totale medio delle case di ben 6.027.273 euro. Al secondo posto c’è via Vittorio Veneto a Cernobbio sul Lago di Como con un costo medio di 3.231.053 euro per abitazione. Al terzo posto c’è sempre Forte dei Marmi, con via Francesco Donati, con un prezzo medio di 2.978.800 euro. E torna la meta vip della Versilia all’ottavo posto con via Piave con 1.790.885 euro, superando la via Flaminia Nuova a Roma. Addirittura Forbes ha confermato come le case più care si trovano al mare rispetto che nelle mete chic di montagna: Forte dei Marmi sorpassa l’ambita Cortina d’Ampezzo con una richiesta media per una casa di pregio di 2 milioni di euro; mentre la città in provincia di Belluno arriva a 1,3 milioni di euro.

Francesca Navari