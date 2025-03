Il marmo resiste: Cosmave promuove la sostenibilità a Marmomac Verona

L’appeal del marmo resiste. Nonostante una situazione internazionale difficile, la guerra in Ucraina, l’inizio di quella in Medio Oriente e le iniziali decisioni dal neo Presidente Usa Trump, a cui si aggiunge purtroppo il perdurare della criticità nello smaltimento dei residui di lavorazione. Anzi, oggi, in un’economia globale sempre più indirizzata a soluzioni di ecosostenibilità, la pietra naturale è sempre più utilizzata in modo diffuso nei vari ambiti, ad esempio della bioarchitettura come materiale riciclabile, duraturo e con caratteristiche geo-fisiche che contribuiscono all’efficienza energetica degli edifici.

Cosmave, forte della compagine che conta 51 aziende di tutta la filiera (oltre il 90% della produzione lapidea della Versilia con oltre 300 milioni di fatturato aggregato e 800 addetti), prosegue le sue attività di supporto alla conoscenza e alla promozione della pietra naturale. Fra queste, la presenza ormai consueta alla prossima edizione di Marmomac Verona dal 23 al 26 settembre, con la conferma sia del format “Cosmave Talk Show”, sia dell’allestimento dello stand in fiera focalizzato su Ve-Nature, il progetto promosso dal consorzio incentrato sullo sviluppo sostenibile della filiera produttiva del comprensorio locale.

Proprio lo staff di Marmomac sarà presente nella sede Cosmave il 3 aprile alle 17,30, per illustrare alle aziende versiliesi e della Provincia di Massa Carrara, le iniziative e le novità 2025. Nell’occasione, la società di studi Nomisma presenterà il report sugli ultimi dati di mercato.

Fra.Na.