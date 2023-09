Il maestro Cinquini si racconta in biblioteca

Oggi alle 17 nella sala ’Mario Tobino’ della biblioteca comunale, il carrista Umberto Cinquini sarà protagonista dell’evento "Scrivo perché non so cosa farò da grande", un’occasione per festeggiare i primi 60 anni del maestro raccontando i suoi libri. Per l’occasione, Cinquini (nella foto) sarà accompagnato dai ragazzi della compagnia teatrale "Res 9".