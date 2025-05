Il libro di Rovelli. Per i giovani e i genitori

L’associazione "L’uovo di Colombo" ospita, nella nuova sede in via Parri, venerdì 9 a partire dalle 17.30 un appuntamento dedicato alle famiglie: genitori e figli. Ospite dell’incontro sarà Marco Rovelli, scrittore e musicista, che presenta il suo nuovo libro dedicato alle giovani generazioni dal titolo: "Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti" Edizioni La Terza. A presentare il nuovo lavoro di Marco Rovelli sarà Enrico Salvi, psicologo.

"L’uovo di Colombo" propone un pomeriggio dedicato ai temi di attualità come il disagio giovanile che può essere risolto attraverso l’ascolto. Ascoltare i giovani per comprendere il malessere che possono attraversare e che si manifesta attraverso situazioni di ansia, attacchi di panico. I giovani oggi comunicano il loro malessere attraverso le situazioni più disparate: dai disturbi alimentari, all’isolamento sociale che si manifesta anche attraverso l’autolesionismo e l’abuso di sostanze. Manifestazioni che in alcuni casi sono il sintomo del malessere dei giovani che hanno paura di non essere all’altezza della società e delle situazioni che via via si trovano a dover affrontare. Il libro di Marco Rovelli dà voce alla sofferenza dell’universo giovanile e fa un passo in avanti, invitando le famiglie, ma anche l’intera collettività all’ascolto per cercare insieme soluzioni alle varie problematiche in cui si imbattono i giovani.

Red.Viar.