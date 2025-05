Livorno, città dal fascino autentico

Livorno, città portuale dal fascino autentico e dall’anima cosmopolita, offre un’esperienza unica tra storia, arte e tradizioni marinare. Fondata dai Medici nel XVI secolo come porto franco, ha saputo fondere culture diverse, dando vita a un tessuto urbano ricco di suggestioni.

Il nostro tour inizia dalla Terrazza Mascagni, elegante balconata sul mare con una caratteristica pavimentazione a scacchiera che regala splendidi panorami sull’Arcipelago Toscano. Per godersi l’aria salmastra, si può passeggiare fino ai Bagni Pancaldi o Bagni Tirreno, due stabilimenti storici della città, oppure recarsi all’Acquario di Livorno, che offre un’immersione negli ecosistemi marini mediterranei e un rettilario che ospita specie esotiche.

Ci spostiamo adesso nel Quartiere Venezia, attraversato da canali navigabili e ponti che ricordano la Serenissima. Qui si respira l’anima mercantile di Livorno ed è un piacere camminare senza meta osservando vecchi magazzini che si alternano a palazzi nobiliari. Nel quartiere troviamo la Chiesa di Santa Caterina, che si distingue per la sua pianta ottagonale, la maestosa cupola affrescata da Cesare Maffei e un’opera di pregio come l’Incoronazione della Vergine di Giorgio Vasari.

Non lontano, il Duomo di San Francesco domina Piazza Grande con la sua facciata marmorea e il loggiato a tre arcate. All’interno, opere di artisti come Jacopo Ligozzi e Domenico Cresti detto il Passignano testimoniano la ricchezza artistica della città.

Sempre a proposito di arte, il Museo Civico Giovanni Fattori, ospitato all’interno della Villa Mimbelli, conserva opere dei Macchiaioli, il movimento pittorico toscano che ha anticipato l’Impressionismo (al momento è chiuso per restauro).

Dopo un’immersione nell’arte, se viene fame conviene spostarsi al Mercato delle Vettovaglie, uno dei mercati coperti più caratteristici d’Italia. Inaugurato alla fine dell’Ottocento, è un tripudio di colori e profumi. Non perdetevi il tipico 5 e 5, il panino con la torta di ceci accompagnato da una spuma bionda.

Per una vista panoramica ci spostiamo al Santuario di Montenero, dedicato alla Madonna delle Grazie, patrona della Toscana. Oltre alla bellezza del complesso barocco, qui si può ammirare la galleria degli ex voto, tra le più ricche d’Italia, e visitare le tombe di illustri livornesi come Giovanni Fattori.