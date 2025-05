Campo del ’Comunale’. Il manto sarà rifatto. Approvato il progetto

Passo in avanti verso la riqualificazione del campo da calcio dello stadio comunale. Nei giorni scorsi, è stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del manto erboso. L’opera, finanziata dal Comune complessivamente con 50mila euro, prevede il rifacimento del manto erboso del campo comunale e, parallelamente, e la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico interrato, al fine di poter continuare ad essere usufruibile in generale per le manifestazioni (in primo luogo il Palio dei Rioni che si tiene proprio allo stadio) ma soprattutto per la prossima stagione calcistica 2025/26 che vedrà il Camaiore, fresco vincitore del campionato di Eccellenza, ai nastri di partenza nel campionato di serie D.

Entrando nello specifico, l’intervento da eseguire prevede una serie di lavorazioni: in primo luogo, la realizzazione dell’impianto di irrigazione completo automatico interrato, composto da 24 irrigatori con 12 settori e partenza automatizzata di due irrigatori per settore, a mono cavo e decoder con programmazione anche da remoto; a seguire, i lavori continueranno con la scarifica auto-livellante del terreno in modo da ottenere una perfetta planarità e la formazione delle pendenze secondo i parametri normativi disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti; dulcis in fundo, si inteverrà sul miglioramento del drenaggio del sottosuolo nei primi 10-15 centimetri, mediante miscelazione di sabbia silicea in curva granulometrica con il terreno. Solo una volta completati questi primi tre step, si proseguirà con l’inerbimento primario del campo da giuoco.