Casa di Comunità. Scontro sulle risorse

Lo stanziamento, da parte della Regione, delle risorse necessarie alla realizzazione della Casa della Salute, ha acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione a livello locale.

"Grazie al lavoro di dialogo di Forza Italia sul territorio e dentro le istituzioni regionali, per la provincia di Lucca sono arrivati importanti contributi per opere che attendevano da tempo di essere finanziate – hanno dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari e il segretario regionale Marco Stella, capogruppo in consiglio regionale –; dall’ultima variazione di bilancio, sono stati stanziati fondi per la casa di comunità Asl di Massarosa".

A stretto giro di posta è arrivata la replica piccata delle liste di maggioranza. "Lo stanziamento è il frutto di un lungo lavoro e di continui contatti condotti in prima persona dalla sindaca Barsotti – scrivono Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune –; è evidente che Bigongiari tende a dimenticarsi due cose. La prima: se la Casa della Salute a Massarosa non l’abbiamo ancora, lo dobbiamo alla folle condotta della giunta Coluccini che fece di tutto per non attuare le opportunità nate con la giunta Mungai. La seconda: gli stessi consiglieri ed ex consiglieri ed ex assessori di Forza Italia sono stati impegnati giorni fa in consiglio in un nuovo round della guerra che conducono contro le associazioni massarosesi, cercando di mettere affitti e penali sull’uso di centri civici. Un problema da 40 anni che l’amministrazione sta risolvendo, purtroppo fra continui esposti e denunce dei soliti noti. Senza le associazioni Massarosa non funzionerebbe. Forza Italia condanni le isterie in consiglio".