Il grazie della famiglia Morganti: "Commossi da tanto affetto"

L’affetto ricevuto dopo la scomparsa di Claudio Morganti ha indotto i familiari a ringraziare la città. "La famiglia Morganti desidera esprimere un ringraziamento a tutti coloro che, con affetto e vicinanza, hanno condiviso il dolore per la perdita del caro Claudio. In un momento così difficile, il sostegno ricevuto è stato un faro di luce che ci ha aiutati a non sentirci soli. Un ringraziamento particolare va al personale della Croce Verde di Viareggio e a tutto il team di medici e infermieri del reparto dialisi dell’ospedale Versilia. Con la loro dedizione e umanità, hanno accompagnato Claudio con professionalità e sensibilità, rendendo meno gravoso il percorso affrontato. Grazie anche agli amici della Burlamacco 81 e a tutti coloro che hanno espresso il loro affetto con tenere parole di conforto. Le vostre manifestazioni di stima e vicinanza ci hanno toccato profondamente e ci hanno offerto un sostegno prezioso in questo momento di dolore. La scomparsa di Claudio ha lasciato un vuoto immenso nei nostri cuori, ma il vostro affetto ci dona la forza per affrontare questo difficile cammino".