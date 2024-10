Il futuro del turismo . Gli hotel della città protagonisti a Rimini

VIAREGGIO

“Rinascimento senza fine“, è questo il titolo dello stand con cui la Toscana partecipa al TTG Travel Experience di Rimini, il punto di incontro per tutto il mondo del turismo, dall’ente del turismo al tour operator, dall’agenzia di viaggi alla compagnia aerea, dedicato a favorire gli incontri tra i principali attori del settore, italiani come internazionali, e a laboratori di idee, informazioni per nuove tendenze e innovazioni.

Una manifestazione cui hanno preso parte anche gli operatori del settore turistico della nostra costa, tra cui il Grand Hotel Royal, Hotel Palace, Hotel Esplanade e la direzione del Principino Eventi, in una manifestazione rappresentata dalla connessione tra digitale e fisico, che modella un turismo che risponde alle esigenze di viaggiatori alla ricerca di vere esperienze umane e prodotti fortemente adattivi. Le tecnologie digitali devono essere infatti utilizzate non solo per migliorare l’efficienza operativa, ma anche per garantire trasparenza e autenticità, ed è quello che la Ttg Travel Experience 2024 con la nuova Veritas, e con la partecipazione degli stessi direttori, che del nostro territorio curano, e diffondono, la cultura dell’accoglienza unita all’innovazione del settore, si pone l’obiettivo di guidare il settore verso una nuova era, dove la verità, l’etica e la sostenibilità siano i pilastri su cui costruire il futuro del turismo e dell’ospitalità.