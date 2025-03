Il frontale e la carambola. Coinvolte due automobili. Il bilancio è di tre feriti

Lo schianto frontale tra due auto e poi la carambola. È di tre feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze, il bilancio del brutto incidente avvenuto nella tarda mattina di ieri in località San Rocchino, lungo la nuova via del Brentino. Qui, intorno alle 11.30, una Suzuky Swift, condotta da una 62enne, e una Opel Insigna, sui cui viaggiava un sessantenne in compagnia di un passeggero, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. L’impatto, in seguito al quale è rimasto coinvolto anche un furgoncino, è stato violento; e ad avere la peggio è stata la donna che, a causa dell’urto, ha riportato un trauma al volto. In un primo momento, anche a causa dello choc, le sue condizioni sono apparse gravi, tanto che la centrale del 118, oltre all’intervento dell’automedica e delle ambulanze della Misericordia di Viareggio, di Camaiore e Lido, ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso, che poi è rientrato alla base. La 62enne infatti è stata trasportata al pronto soccorso del Versilia in codice rosso per dinamica, e all’arrivo risultava avere parametri vitali stabili. Anche gli altri due feriti sono stati trasferiti in ospedale, ma entrambi in codice giallo.