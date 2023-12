Il fascino del turismo equestre

Grande successo di partecipazione e organizzativo della passeggiata a Cavallo pre Natalizia svoltasi a Viareggio. Con l’intento di farsi gli auguri di Natale e con la complicità favorevole del meteo, oltre novanta binomi, provenienti sia dalla Toscana ma anche dalle altre regioni d’Italia si sono dati appuntamento a Viareggio nella frazione Pucciniana di Torre del Lago. I cavalieri, guidati con maestria da tre amazzoni, tutte di alta esperienza, Serena Puccinelli di Camaiore, Fleda Zappelli di Camaiore (vice presidente del “Cavallo e Noi“) e Claudia Cantoni di Massarosa già campionessa italiana di Endurance, dalla Marina di Torre del Lago in tre ore hanno percorso 15 km del meraviglioso tracciato equi-turistico della pineta di Levante facente parte del Parco S. Rossore-MigliarinoMassaciuccoli. Il tutto nel rigoroso rispetto dell’ambiente. All’appuntamento non sono voluti mancare cavalieri di spessore internazionale e nazionale dell’equiturismo quali il lucchese Marco Rigali che a cavallo ha ripercorso il viaggio di Marco Polo sulla via della seta raggiungendo la Cina, Jessica Riviera che ha percorso a cavallo in lungo ed in largo l’Italia. Un grosso contributo al successo organizzativo lo ha datola pattuglia equi-montata della Polizia Municipale di Viareggio composta dal capitano Paolo Citernesi e dall’agentr Michele Ciardelli ("Un ringraziamento alla comandante Iva Pagni per averci concesso questo servizio che ha permesso di garantire maggiore sicurezza a tutti i cavalieri"). L’equiturismo spesso non viene considerato quando si progettano percorsi turistici ma è veramente un’opportunità da non perdere.