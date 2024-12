Il “Farmaco sospeso“ della Caritas

Solidarietà e salute: un binomio che scalda le festività natalizie. Parte anche in Versilia la quarta edizione della iniziativa “Farmaco Sospeso“. L’iniziativa è stata organizzata dalla Caritas diocesana in stretta collaborazione con l’associazione titolari di farmacie di Lucca, con Icare, le farmacie comunali di Massarosa. L’iniziativa è un appello al buon cuore e alla generosità di ciascuno di noi, un piccolo gesto che, però, può fare la differenza e diventare un’azione concreta.

I cittadini che vogliono aderire a questa campagna quando entrano nelle farmacie che aderiscono alla iniziativa e che si riconoscono perché espongono una locandina, e sono una ventina in totale, possono donare 2.5 o 10 euro. Ogni mese i volontari della Caritas passano da queste farmacie che hanno ricevuto dai cittadini il buono spesa e fa un piccolo miracolo laico: con quei soldi vengono acquistati farmaci da banco, quei farmaci che possono essere dati al paziente senza la presentazione di alcun tipo di ricetta medica. Farmaci che, però, sono indispensabili per le persone che vivono nel disagio della povertà e che frequentano le strutture della Caritas.

Da quando la campagna “Farmaco sospeso“ è partita in Versilia sono stati raccolti oltre 11.000 euro. L’auspicio e che anche questo anno si possa ripetere questo risultato: un piccolo gesto diventa un gesto di grande significato per le persone che vivono una quotidianità in salita e ai margini della società. Il costo di una colazione diventa saluta per chi vive nel disagio economico e sociale.

m.n.