Il Don Lazzeri-Stagi decolla. Via libera dal Ministero al percorso quadriennale. Sale l’offerta formativa

"Il nostro istituto ha un’unica anima, ma tante emozioni: stiamo costruendo il vostro futuro". In questo poche righe è condensata la soddisfazione e l’ambizione di chi è entrato da pochi mesi alla guida del "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta ma può già vantare risultati che infondono fiducia. Il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo (nella foto) utilizza infatti queste parole per commentare la bella notizia arrivata dall’Ufficio scolastico regionale. L’istituto di Pietrasanta è uno dei dieci in Toscana a cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha autorizzato l’attivazione del nuovo percorso sperimentale quadriennale (4 anni più 2), per un totale di tredici percorsi ai quali si aggiungono i quattro già autorizzati l’anno scorso. Una novità molto recente dato che il decreto dipartimentale del Ministero risale a tre giorni fa facendo lievitare le quotazioni degli istituti coinvolti.

Nel caso del "Don Lazzeri-Stagi" l’attesa era davvero tanta per almeno due motivi. Il primo è storia degli ultimi mesi e riguarda l’accorpamento con l’istituto "Marconi" di Viareggio a partire dall’anno scolastico 2025-2026. La fusione, dopo l’apposita mozione approvata dal consiglio provinciale, è stata però rinviata di un anno, consentendo all’istituto di rifiatare e di buttarsi su tutti i percorsi possibili per scongiurare definitivamente l’operazione. Il secondo, che in realtà è il "padre" di tutti i motivi, è legato alla costruzione in corso del polo scolastico che dal 2026-2027 unirà in una sola sede l’istituto tecnico "Don Lazzeri" e il liceo artistico "Stagi". Il futuro edificio, che alla Provincia costerà quasi 20 milioni di euro e sorgerà al posto dell’attuale "Stagi", sarà all’avanguardia e potenzialmente potrà consentire una ripresa robusta delle iscrizioni, il cui calo era alla base dell’inevitabile accorpamento. Va da sé che la notizia arrivata da Roma e Firenze sia stata accolta con un entusiasmo ancora maggiore.

"Il ’Don Lazzeri-Stagi’ – dice il dirigente Fiorillo – è stato autorizzato, a partire dall’anno scolastico 2025-2026, per l’attivazione di classi relative ai progetti di sperimentazione di percorsi quadriennali connessi all’istituzione della filiera tecnologico-professionale. Si tratta, nello specifico, del nuovo corso quadriennale Agrario agroalimentare, agroindustria-Filiera tecnico professionale". Il dirigente entra quindi nel merito di questa novità sperimentale destinata ad aumentare l’offerta formativa dell’istituto, avvicinandoli alle più avanzate realtà europee. "In sostanza – prosegue Fiorillo – significa che una volta conseguito il diploma quadriennale gli studenti avranno la possibilità di proseguire gli studi universitari o in alternativa di conseguire un percorso biennale post-diploma con l’Istituto tecnico superiore eccellenza agroalimentare Toscana, con sede a Grosseto. Il nostro Istituto è stato tra i pochi in Toscana ad avere questa importante autorizzazione che ci consente di offrire nuove opportunità formative ai nostri studenti e nuove possibilità dopo il diploma".

Il dirigente, che aveva seguito con attenzione la mobilitazione degli studenti e le loro proteste in piazza (da Lucca a Pietrasanta) contro l’ipotesi accorpamento, sente infine il bisogno di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i docenti dell’Istituto. "Stanno lavorando incessantemente – conclude – per offrire nuovi orizzonti ai nostri ragazzi, che a breve lavoreranno nei nuovi laboratori dello ’Stagi’".

Daniele Masseglia