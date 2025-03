Il direttore marittimo in visita in municipio: "Collaborazione fattiva"

In municipio il sindaco Bruno Murzi e l’assessore al demanio, turismo e cultura, Graziella Polacci, hanno ricevuto il direttore marittimo della toscana, controammiraglio Giovanni Canu (accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Silvia Brini e da Massimo Pecchioli, comandante dell’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi. Canu ha assunto il comando della Direzione Marittima della Toscana lo scorso dicembre: ha ribadito la massima disponibilità della direzione marittima regionale nel supportare l’amministrazione locale, evidenziando il ruolo strategico della guardia costiera non solo nella sicurezza e nella tutela ambientale, ma anche come garanzia di un turismo balneare sicuro e di qualità. L’impegno costante della guardia costiera nel monitoraggio delle coste, nella vigilanza sulle attività marittime e nella salvaguardia dell’ambiente rappresenta infatti un valore imprescindibile per la vocazione turistica di Forte dei Marmi e dell’intera Versilia. A suggellare il clima di reciproca stima e la volontà di consolidare ulteriormente la collaborazione tra le istituzioni, l’incontro si è concluso con uno scambio di doni istituzionali.