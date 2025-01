Il cuore dei versiliesi. Tonnellate di alimenti in viaggio per Gaza: "Aiutiamo chi soffre"

Partiti per Gaza gli aiuti toscani, frutto della raccolta Misericordie-Unicoop Firenze grazie anche alla raccolta effettuata a Viareggio e nei centri Unicoop.Fi della Versilia. Dopo lo stoccaggio a Livorno, imbarcate nelle scorse ore le 23 tonnellate di generi alimentari raccolti il 14 dicembre. Arriveranno a Cipro il 26 gennaio, per poi proseguire verso la Palestina. Sono in viaggio verso Gaza le 23 tonnellate di generi alimentari donate dai toscani con la raccolta straordinaria promossa dalla Federazione delle Misericordie della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane a dicembre 2024.

Mercoledì scorso è partita dal porto di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, la nave che porterà gli aiuti -quelli toscani e quelli raccolti con altre iniziative- a Cipro, nell’ambito dell’operazione organizzata da Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa-Comando Operativo di Vertice Interforze.

In precedenza il punto di ammassamento degli aiuti era stato fissato a Livorno e un ringraziamento particolare merita la Porto di Livorno 2000 per la collaborazione e la disponibilità di mezzi, spazi e uomini per la gestione logistica. L’Esercito da parte sua ha messo a disposizione 10 container per caricare tutto il materiale raccolto su camion militari e trasferirlo al punto d’imbarco di Monfalcone.

Complessivamente il carico ammonta a 101 pallet per un totale di oltre 50 tonnellate: la metà circa dell’intera spedizione di aiuti quindi arriva dalla generosità dei toscani.

La nave con gli aiuti dovrebbe arrivare al porto di Limassol a Cipro giovedì 26 gennaio. Da lì, attraverso il Corridoio marittimo di Cipro, gli aiuti riprenderanno il mare verso il porto di Ashdod e proseguiranno poi verso Gaza, nell’ambito dell’operazione “Corridor for Gaza” Amalthea. Giunti a Gaza, l’Ong ANERA (American Near East Refugee Aid) si occuperà della distribuzione degli aiuti alle popolazioni bisognose, assicurando la documentazione della consegna. Le Misericordie, pur tenuto conto delle ovvie problematiche di sicurezza e logistiche, chiederanno di poter avere propri volontari sul posto, per assistere alla consegna alla popolazione, garantendo così un’ulteriore testimonianza di solidarietà e vicinanza diretta ai destinatari degli aiuti.

I prodotti donati sono farina, riso, pasta, legumi in scatola, pesce in scatola, sale, assorbenti, bagnoschiuma. La raccolta in Toscana si è tenuta sabato 14 dicembre in sette punti vendita Coop.fi, uno per ogni provincia dove è presente Unicoop Firenze. Alla giornata di solidarietà hanno partecipato i volontari delle sezioni soci, oltre 200 volontari delle associazioni del territorio e alcuni testimonial che hanno dato il loro contributo alla raccolta.