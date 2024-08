"Il coraggio vince". Roberto Vannacci intervistato al Caffè

Il Generale Roberto Vannacci sarà ospite agli incontri al Caffè de La Versiliana oggi alle 18.30. Sul palco del celebre Caffè, promosso da Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, l’europarlamentare presenterà il suo ultimo libro “Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore“ (ed. Piemme) intervistato dal giornalista e direttore responsabile delle Gazzette Aldo Grandi. Un volume autobiografico molto personale, che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l’impossibile a dimostrazione che, alla fine, il coraggio vince.