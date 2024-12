Il “concertone“. Aleandro Baldi al teatro Manzoni

Il cartellone degli eventi di Capodanno si arricchisce. A Massarosa, il 2025 si apre con la prima edizione del concerto di inizio anno, in programma venerdì 3 gennaio alle 21 al teatro Manzoni. L’evento s’intitola "Buon Anno Live Show" e sarà una serata di musica, cabaret e danza, ma con un occhio al territorio: parte del ricavato sarà infatti destinato a sostenere l’attività della Protezione Civile.

Sul palco saliranno due big dello spettacolo: Aleandro Baldi, due volte vincitore del Festival di Sanremo, e il comico Matteo Cesca, fresco di vittoria del premio ‘Massimo Troisi’. La serata, condotta da Andrea Montaresi e prodotta da Also Eventi, sarà arricchita dalle scenografie di Cinzia Pardini Koinè Danza e dalle voci del talent ‘Canta in Tour’.

"Abbiamo fortemente voluto che questo appuntamento potesse realizzarsi a Massarosa – commenta Sonia Paoli di Also Eventi –, un Comune e un territorio che hanno sempre un’attenzione importante agli eventi". Entusiasta anche l’assessore al turismo Fabio Zinzio: "Un’altra novità, un’altra prima volta per gli eventi di Massarosa – le sue parole – e inoltre, con un doppio valore, non solo dal punto di vista dell’intrattenimento, ma anche del sostegno alla nostra Protezione Civile, cui andrà una parte del ricavato. L’impegno della Protezione Civile a intervenire in qualsiasi situazione di emergenza è prezioso: a loro va davvero un grande ringraziamento".

Insomma, i riflettori si accendono anche su Massarosa, dove saranno di scena "nomi importanti dello spettacolo, che siamo onorati di ospitare – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –: un bel modo per scambiarci gli auguri di buon anno e iniziare insieme nel migliore dei modi il 2025".