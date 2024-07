Il comune rinnova i parchi giochi della città: "Ai più piccoli spazi degni dei loro sorrisi"

Un investimento totale di oltre 200mila euro, quello approvato dal Comune e destinato al rinnovamento, già in atto, di tutti i parchi giochi della città, dalle giostre inclusive ai tappeti per la sicurezza, per delle aree bimbi tutte nuove. Aree che hanno visto, nell’ultimo mese, l’installazione di nuove attrezzature nel verde del “Melvin Jones“, del “Giardino Malfatti“, e di “Via Zara“e che, adesso, vedrà altri otto interventi: nel dettaglio saranno riqualificati il Parco giochi “degli angeli“, “Quartiere Apuania“, “Costruttori della pace“, “il Camuciolo“, “Ninfea“, “Inaco Biancalana“, “Nottolini“ e allo Stadio dei Pini. "Spazi belli, puliti e sicuri – commenta l’assessore Rodolfo Salemi – in cui bambine e bambini possano divertirsi in piena libertà. Tra i giochi che metteremo a disposizione in queste aree vi saranno anche attrezzature accessibili a bambini con diverse abilità, un passaggio fondamentale in una città che vuole essere sempre inclusiva. Un investimento importante – conclude - che restituisce ai più piccoli spazi all’altezza dei loro sorrisi".