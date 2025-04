"Il Comune non può far finta di niente. Serve il servizio H24 dei vigili"

"Il Comune di Viareggio non può continuare a far finta di niente, e a tacere rispetto a quanto accade in città. È necessario investire risorse nel servizio di Polizia Municipale H24". Dopo il grido di allarme del Siulp – che ha denunciato come il ferimento di quattro agenti di Polizia durante il servizio "dimostri la pericolosità crescente in cui gli operatori si trovano quotidianamente ad operare per garantire la sicurezza dei cittadini" – il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini chiede all’amministrazione interventi concreti.

"L’allarme lanciato dal sindacato dimostra come a Viareggio vi sia – interviene Baldini – ormai da parecchio tempo un livello di insicurezza a tutte le ore del giorno e della notte che è divenuto intollerabile e che, effettivamente, ha determinato la perdita di controllo di intere zone" Dalla Pineta di Ponente, dove prolifera lo spaccio, alla piazza D’Azeglio, focolaio di risse, passando dalla zona del mercato, preda di furtarelli nei negozi, a Torre del Lago, fino alle periferie.

Sui recenti fatti di cronaca il consigliere regionale ha preparato una relazione, già inviata al sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni "Grazia al quale è stato approvato il “pacchetto sicurezza”, e insistendo con lui per un rafforzamento aggiuntivo del numero di agenti sul nostro territorio. Ma ritengo che non sia questa l’unica soluzione operativa utile da mettere in campo". Da qui la richiesta all’amministrazione di introdurre il servizio notturno della Municipale. "Non è possibile – conclude Baldini – che un Comune dove vi sono circa 80 agenti in servizio non sia in grado di fornire la copertura H24 di una pattuglia di vigili urbani che provveda almeno a sollevare le forze dell’ordine dal rilievo dei sinistri. Oltre che a svolgere – conclude – attività di prevenzione e pattugliamento".

Red.Viar.