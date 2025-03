Il Comune è in salute. Rendiconto di gestione da 40 milioni di euro

Le finanze del Comune sono in salute e consentono di guardare al futuro con ottimismo, o comunque con serenità. È la giunta ad assicurare la buona tenuta dei conti dell’ente dopo aver deliberato nei giorni scorsi il rendiconto di gestione 2024. L’esito finale parla infatti di un risultato di amministrazione, scorporato degli accantonamenti previsti per legge, pari a circa 40 milioni di euro, in linea con il 2023. E ancora: diminuiscono, per quasi 3 milioni di euro, le voci "in uscita", che in genere incidono negativamente sulla gestione dell’ente.

Altro motivo di soddisfazione il livello di liquidità, che mantiene in sicurezza il funzionamento quotidiano della macchina comunale senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria o all’apertura di nuove linee di finanziamento. Il documento contabile che riassume le attività finanziarie dell’ente nell’ultimo anno di gestione viene quindi accolto con parole di entusiasmo da parte del vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani. "Pietrasanta – spiega infatti – si conferma un comune dai conti in salute, rispettoso delle scadenze contabili e di legge, delle tempistiche di pagamento ai fornitori e che ha mantenuto un alto livello di servizi e un’altrettanto alta propensione agli investimenti per il territorio, senza sacrificarne la corretta manutenzione. Un obiettivo raggiunto grazie a una gestione attenta a garantire la sostenibilità degli impegni nel medio-lungo termine, al monitoraggio costante delle spese e al senso di responsabilità che ha sempre guidato questa amministrazione in ogni uso del denaro pubblico".

Inoltre rispetto alle risultanze della gestione rendicontata nel 2023 è calato ancora il debito residuo del Comune, oggi fermo a quasi 4,6 milioni di euro a fronte dei circa 4,8 milioni dell’anno precedente. Non solo: "Al netto di vincoli e accantonamenti di legge e delle somme già ’bloccate’ dall’amministrazione per investimenti di particolare rilievo e necessità – conclude Bresciani – sono rimasti nelle disponibilità dell’ente circa 1,2 milioni di euro, utilizzabili per spese correnti straordinarie". Il rendiconto di gestione, dopo aver ricevuto il parere dei revisori dei conti, passerà all’esame della commissione bilancio per poi essere discusso in consiglio comunale entro il 30 aprile.

Daniele Masseglia