“Grazie Jannik, re di Wimbledon”. Forte dei Marmi, in spiaggia spunta la maxi scritta per Sinner

Forte dei Marmi, 14 luglio 2025 - Tutto il bagno La Perla ha reso omaggio a Jannik Sinner re di Wimbledon. Una maxi scritta sulla sabbia è stata dedicata al tennista che, 35 giorni dopo la scottante finale persa al Roland Garros, è diventato il primo azzurro a trionfare ai Championships.

Per una volta gli ombrelloni e le sdraio hanno fatto spazio per il messaggio, scritto a lettere cubitali, in cui si legge: “Wimbledone king 2025. Grazie Jannik”. La foto è stata pubblicata sui canali social dello stabilimento balneare. “Tutto il bagno La Perla – scrivono nella didascalia che accompagna la foto della scritta – rende omaggio al grandissimo Campione di Wimbledon 2025”.

Forte dei Marmi tifa da sempre per il campione dal momento che proprio al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi si è tesserato da ragazzino. Nel 2017 il presidente del circolo Sergio Marrai aveva riscattato il suo cartellino su indicazione di Riccardo Piatti, che era il suo allenatore. Marrai aveva pronosticato un futuro roseo per questo suo 'campioncino’, "Ma certo – ha dichiarato - non avrei mai immaginato che arrivasse a questi livelli. Era forse impensabile, però ora è la realtà”.

Sinner però, se pur tesserato ancora giovanissimo dal Ct Forte dei Marmi non ha mai giocato per il circolo perché già era troppo bravo e il suo livello era superiore alla media e non è stato possibile neanche farlo debuttare nella squadra che prendeva parte al campionato di serie A di tennis.